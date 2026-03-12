Corte de luz en Lima del 12 al 15 de marzo: conoce los distritos y horarios afectados por suspensión del servicio

Entre el 12 y el 15 de marzo, varios sectores de Lima Metropolitana experimentarán cortes de luz programados, según informó la empresa distribuidora Pluz Energía Perú. Las interrupciones se realizarán para ejecutar trabajos de mantenimiento y mejora en la red eléctrica.

De acuerdo con la programación, algunos sectores podrían permanecer sin energía por varias horas, dependiendo del distrito y de las labores técnicas que se realicen en cada zona.

Entre los distritos que se verán afectados figuran Cercado de Lima, Los Olivos, Comas, Independencia, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, San Miguel, Pueblo Libre y Breña, entre otros puntos de la capital.

Para los días posteriores también se han programado cortes en zonas de Jesús María, Magdalena del Mar, Carabayllo, Callao y Puente Piedra, donde las suspensiones del servicio se aplicarán en distintos horarios.

¿DÓNDE CONSULTAR LOS SECTORES AFECTADOS?

Los ciudadanos pueden consultar las calles específicas, sectores afectados y horarios detallados ingresando a la página web oficial de Pluz Energía Perú en la sección de “cortes programados”, donde se encuentra el mapa actualizado de las zonas que tendrán suspensión del servicio.