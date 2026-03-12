Largas colas en grifos de Villa El Salvador por alza del GLP: conductores esperan horas para abastecerse

Conductores, principalmente mototaxistas y taxistas, realizan largas colas desde la madrugada en grifos de Villa El Salvador para abastecer sus unidades con GLP. El precio del combustible oscila entre S/10 y S/14 por litro, mientras que en algunos establecimientos llega hasta S/15.99, generando malestar entre los transportistas.

En un grifo ubicado en la avenida El Sol, la fila de vehículos se extiende por varias cuadras e incluso da la vuelta hacia la avenida Forestales, alcanzando cerca de dos kilómetros de mototaxis que esperan desde hace varias horas para poder cargar combustible.

Los conductores denunciaron que el precio del GLP se ha elevado considerablemente en los últimos días. Indicaron que antes pagaban entre S/5.80 y S/6.20, pero ahora el costo supera los S/12, S/13 y hasta S/16, lo que califican como un abuso, ya que afecta directamente sus ingresos diarios.

OTROS DISTRITOS

Además, señalaron que muchos transportistas llegan desde distritos como San Juan de Miraflores, Surco y Chorrillos ante la escasez de combustible en sus zonas. Algunos incluso esperan más de seis horas para ser atendidos, ya que si no logran abastecerse no pueden salir a trabajar ni generar ingresos para sus familias.