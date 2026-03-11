Rescatan a cría de mono fraile en Lima: piden no comprar fauna silvestre

Un pequeño mono fraile, bautizado como “Punch”, fue rescatado luego de ser hallado en una vivienda en Lima Norte. El primate, de apenas unos meses de edad, se encuentra actualmente bajo el cuidado del Servicio de Parques de Lima (Serpar) en el parque zonal Huáscar, en Villa El Salvador.

El animal fue trasladado al recinto tras una intervención del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), que lo puso en custodia temporal para garantizar su cuidado. Según especialistas, el primate llegó con menos de dos meses de edad y un peso cercano a los 100 gramos.

PELUCHES COMO SUSTITUTOS DE LA MADRE

Para ayudar a su desarrollo, los cuidadores utilizan peluches como sustitutos de la madre, ya que en esta etapa de vida los monos fraile suelen permanecer aferrados al cuerpo de su progenitora. Además, el pequeño recibe leche cada una o dos horas para asegurar su alimentación.

Especialistas advirtieron que estos animales no deben ser mantenidos como mascotas, ya que pertenecen a la fauna silvestre y necesitan vivir en su hábitat natural. Muchos ejemplares son retirados ilegalmente de su entorno para ser comercializados.