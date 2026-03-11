Pareja es asaltada tras salir del hospital en El Agustino

Una mujer que acababa de recibir el alta médica fue víctima de un violento asalto junto a su esposo cuando regresaban a su vivienda en el distrito de El Agustino. El hecho ocurrió alrededor de las 4:30 de la madrugada, cuando la pareja retornaba a casa tras pasar la noche en el hospital.

Según el testimonio de las víctimas, dos delincuentes a bordo de una mototaxi los interceptaron en la vía pública. La mujer, que aún se encontraba debilitada por los medicamentos, fue amenazada mientras los asaltantes los obligaban a entregar sus pertenencias.

NO OPUSO RESISTENCIA

Durante el asalto, uno de los delincuentes golpeó al esposo con la cacha de un arma de fuego en la cabeza, provocándole una herida. El hombre relató que no opuso resistencia debido a que uno de los sujetos también tenía encañonada a su esposa.

Ante la amenaza, la mujer entregó su cartera, donde llevaba documentos y medicamentos que le habían recetado en el hospital. Tras cometer el robo, los delincuentes huyeron del lugar sin ser detenidos.

Vecinos denunciaron que, pese a que existe un puesto de auxilio rápido de Serenazgo a solo una cuadra, no hay patrullaje constante en la zona, por lo que pidieron mayor presencia de las autoridades ante los constantes robos.