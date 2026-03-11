Capturan a dos presuntos integrantes de la banda “Los Despiadados de Santa Rosa”

La Policía Nacional logró la captura de dos presuntos integrantes de la banda criminal “Los Despiadados de Santa Rosa”, dedicada al raqueteo y robos a mano armada. Durante la intervención se les halló un arma de fuego y varios celulares de presunta procedencia ilícita.

Según las investigaciones, estos delincuentes identificaban previamente a sus víctimas, generalmente personas distraídas o que utilizaban su celular en la vía pública. Luego las abordaban de forma sorpresiva y, utilizando armas de fuego o la fuerza, les arrebataban sus pertenencias.

MOTOCICLETAS LINEALES

Los sujetos operaban en grupo y en algunos casos se movilizaban en motocicletas lineales para cometer los robos, siguiendo cada movimiento de sus víctimas antes de atacarlas. Las imágenes de algunos de estos hechos fueron difundidas en redes sociales, lo que permitió a la Policía iniciar las investigaciones.

Durante un plan cerco, agentes de la División de Investigación de Robos detectaron a los sospechosos y se inició una persecución por el distrito de La Molina. Según las autoridades, cuatro personas participaban en estas acciones delictivas: dos se desplazaban en un auto negro y otros dos en una motocicleta.

La motocicleta logró escapar, pero el vehículo fue interceptado por los agentes. En su interior se halló un revólver y varios celulares presuntamente robados. Los detenidos fueron identificados como José Antonio Ríos Carmona y Julio Hugo Quintanilla, quienes tendrían antecedentes policiales.