“El Ángel del gas” en Chorrillos vende balones a S/50 en plena crisis energética

En medio de la crisis energética que afecta al Perú tras la deflagración registrada en Megantoni (Cusco), decenas de ciudadanos llegan hasta la avenida Los Faisanes, en Chorrillos, donde un proveedor de gas doméstico viene ofreciendo balones a precios económicos.

Durante un recorrido por los exteriores del establecimiento, un equipo de Buenos Días Perú conversó con los vecinos, quienes destacaron la iniciativa del propietario del local por vender los balones de gas a S/50, un precio menor al que actualmente ofrecen otras distribuidoras.

En diálogo con el programa, una vecina de Chorrillos criticó la labor que viene realizando la municipalidad del distrito, señalando que los residentes se sienten abandonados ante la crisis, debido a la ausencia de las autoridades que deberían velar por la población.

SIN TRABAJO DESDE HACE UNA SEMANA

No solo vecinos de Chorrillos llegan hasta el establecimiento, sino también personas de distintos distritos de Lima. Un vendedor de desayunos contó los difíciles momentos que atraviesa debido a la escasez y al elevado precio del balón de gas. “No trabajo desde hace una semana porque no consigo gas”, comentó un ciudadano que llegó desde San Juan de Miraflores (SJM).

Finalmente, el administrador del local reveló que el stock de balones se está agotando; sin embargo, indicó que suspenderán temporalmente la venta para reabastecerse. Asimismo, advirtió que la normalización del suministro de gas podría tardar más tiempo del anunciado por las autoridades. “Esto va a demorar más de dos semanas”, señaló.