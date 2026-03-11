Transportistas de carga pesada se reunirán con el Ejecutivo antes del anunciado paro

En nuestro país, los gremios de transportistas de carga pesada han convocado a un paro nacional indefinido para este jueves 12 de marzo.

Los dirigentes advirtieron previamente que la medida se realizaría si no se concretaba una reunión con el Ejecutivo. Esto debido a la falta de soluciones concretas frente a la actual crisis energética.

La anunciada movilización tendría un alcance nacional e indefinido, con una adhesión estimada del 85% al 100% de los gremios del sector que incluiría un "apagado de motores" y marchas hacia sedes gubernamentales.

Principales demandas al Ejecutivo

Los transportistas exigen la intervención directa del Estado ante la crisis energética que ha llevado al alza del precio del diésel, que supera los S/ 20 y el desabastecimiento de combustible.

De igual forma demandan la eliminación temporal del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y la reactivación del fondo de compensación de combustibles.

Cabe señalar que, esta mañana los transportistas de carga pesada anuncio que se reunirán con el Ejecutivo antes del anunciado paro para este 12 de marzo.