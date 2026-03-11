Pasajes suben entre S/0.50 y S/1 en rutas que conectan Lima Norte con Lima Sur

El precio de los pasajes en diversas empresas de transporte que circulan entre Lima Norte y Lima Sur se incrementó entre 50 céntimos y un sol, según se reporta desde el sector de Puente Nuevo, uno de los puntos donde se concentran buses que realizan este recorrido.

Conductores de algunas empresas indicaron que el aumento se debe al alza en el precio del combustible, lo que ha obligado a ajustar temporalmente las tarifas. Por ejemplo, un pasaje que costaba S/2 ahora se cobra a S/2.50, mientras que otro que estaba S/3 pasó a S/3.50.

AUMENTO VARÍA SEGÚN EL TRAMO DEL VIAJE

Empresas que cubren rutas como Zapallal hacia Villa El Salvador han aplicado incrementos dependiendo de la distancia recorrida. En trayectos largos, el pasaje puede subir hasta S/1 adicional, mientras que en tramos cortos el aumento es de S/0.50.

Algunos pasajeros indicaron que ya empezaron a notar el incremento en sus viajes. Un usuario señaló que en su ruta desde Mangomarca hasta Puente Nuevo pagó 50 céntimos más, mientras que otros pasajeros mencionaron aumentos de hasta S/1 en ciertas unidades.

Transportistas aseguraron que el ajuste no sería permanente y que las tarifas podrían volver a la normalidad cuando se estabilice el precio del combustible. Mientras tanto, los usuarios continúan enfrentando el impacto del incremento en el costo del transporte público.