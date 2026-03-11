Combi de la empresa “El Mandarino” recibe cuatro disparos en Comas: es el tercer ataque en lo que va del año

Una combi de la empresa de transportes El Mandarino, conocida como “Naranjito”, fue atacada a balazos en el distrito de Comas cuando se encontraba con pasajeros a bordo. Afortunadamente, el conductor resultó ileso.

El ataque ocurrió en la calle 21 de Comas, cuando la unidad se encontraba en movimiento. Según testigos, delincuentes que se movilizaban en un auto oscuro interceptaron el vehículo. Uno de los sujetos descendió y realizó al menos cinco disparos dirigidos al conductor, de los cuales cuatro impactaron en la combi.

PRESUNTA EXTORSIÓN CONTRA EMPRESA DE TRANSPORTES

Tras el ataque, el agresor habría advertido al chofer que le comunicara lo sucedido a su jefe, lo que hace presumir que se trataría de un nuevo caso de extorsión contra la empresa de transportes. Pese al violento episodio, ninguno de los pasajeros resultó herido.

Este sería el tercer atentado contra la empresa en lo que va del año. El 4 de febrero se registró un ataque similar y el 29 de enero delincuentes dispararon contra el patio de maniobras de la empresa desde una motocicleta, dejando a una persona herida.

Vecinos de la zona expresaron su preocupación por la inseguridad y pidieron mayor presencia policial. “De un disparo nos caía cualquiera. Pedimos que haya más seguridad y fiscalización”, manifestó una residente del sector.