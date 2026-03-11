Policía es asesinado en la puerta de su vivienda en Bellavista

En el Callao, el suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú (PNP), Michael Ramírez León, fue asesinado la noche del martes 10 de marzo en el distrito de Bellavista.

El ataque ocurrió en la puerta de su vivienda, situada en la cuadra 5 de la calle Las Águilas, en la urbanización San José. El crimen ocurrió cuando el efectivo policial se encontraba de franco y estaba lavando su camioneta en la vía pública.

Según primeras pesquisas, el efectivo de la ley fue interceptado por los presuntos sicarios que se desplazaban en una motocicleta por la zona.

Acabaron son su vida de 8 disparos

Los delincuentes le dispararon directamente a la cabeza, causándole la muerte de forma inmediata en el lugar de los hechos.

Cabe señalar que, el suboficial PNP laboraba en el Departamento de Investigación Criminal del Callao, y fue atacado con más de ocho disparos en la puerta de su vivienda.

La Policía Nacional ha acordonado la zona para recoger evidencias y visualizar cámaras de seguridad con el fin de identificar a los responsables, quienes huyeron tras el crimen.