Cae banda con armas y explosivos cuando celebraba una fiesta en SMP

En las últimas horas, la Policía Nacional del Perú (PNP) ha intensificado sus operativos de control territorial en Lima Metropolitana y Callao bajo el nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, y en esta segunda semana de marzo las autoridades reportan la captura de 128 delincuentes y la desarticulación de 5 bandas criminales en una sola jornada.

En el distrito de San Martín de Porres, la PNP desplegó un gran contingente para intervenir en una fiesta donde presuntamente estaban los integrantes de una peligrosa banda delincuencial.

Armas y explosivos

Los agentes de los escuadrones SUAT, de Emergencia y el escuadrón Verde de la PNP encontraron en la celebración a más de 30 personas de las cuales dos terminaron detenidas.

Uno de ellos fue intervenido por presentar RQ y el segundo por tener en su poder un arma de fuego de manera ilegal. Además, encontraron tres cartuchos de dinamita y municiones.

Según las primeras pesquisas policiales, se trataría de una banda de extorsionadores y no se descarta que estén vinculados a otros actos delictivos en esta parte de la capital.