Capturan a banda “Los Miserables del Norte” tras asaltar a mujer en El Agustino

Cinco presuntos delincuentes fueron intervenidos por la Policía Nacional luego de asaltar a una mujer en el distrito de El Agustino. Los sujetos tenían en su poder tres armas de fuego —entre ellas un revólver con serie erradicada—, tres réplicas de armas y una motocicleta reportada como robada.

El asalto quedó registrado por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa cómo dos de los delincuentes interceptan a la víctima, la amenazan con un arma de fuego y le arrebatan sus pertenencias mientras revisan sus bolsillos, generando momentos de gran temor para la mujer.

Minutos después del robo, agentes policiales lograron intervenir a cinco sujetos presuntamente vinculados a la banda criminal “Los Miserables del Norte”, quienes estarían rondando por la zona de El Agustino cometiendo asaltos. Durante el operativo también se hallaron ocho celulares de diferentes marcas cuya procedencia es investigada.

CAPTURA DE LOS SOSPECHOSOS

La captura se produjo en el jirón Las Retamas, en la urbanización Las Palmeras, tras un trabajo previo de inteligencia policial. Según informaron los agentes, ya se seguía a los sospechosos por sus presuntos actos delictivos y fueron interceptados tras cometer este último robo. La víctima fue informada de la recuperación de sus pertenencias.

Además, las investigaciones revelaron que los delincuentes utilizaban un vehículo blanco para movilizarse y cometer robos al paso en grupo, bajando todos al mismo tiempo para arrebatar celulares y pertenencias a sus víctimas. Según la Policía, los cinco intervenidos tienen entre 20 y 30 años y serían amigos desde la infancia. También se detectó que llevaban varias prendas de vestir para cambiarse después de cada asalto, con el objetivo de despistar a las cámaras de seguridad y evitar ser identificados por las autoridades.