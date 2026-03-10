Asalto en Los Olivos: roban 90 mil soles a empresario de transporte

Un terrible suceso ocurrió cuando un empresario de la empresa de transporte “Lipetsa” fue víctima de un asalto a mano armada mientras se desplazaba en su vehículo a plena luz del día. Cabe resaltar que no se encontraba solo, ya que viajaba acompañado en el momento del ataque.

El empresario se trasladaba por la urbanización Manuel Aquino; a bordo llevaba 90 mil soles en un maletín cuando, de repente, dos sujetos interceptaron el vehículo y encañonaron a sus ocupantes con el objetivo de apoderarse del dinero.

Estos hechos fueron registrados por una cámara de seguridad, en la que se observa el violento asalto. Las imágenes se espera que sirvan como evidencia y ayuden a las autoridades a dar con el paradero de los delincuentes.

UNA PERSONA PERDIÓ LA VIDA

Uno de los ocupantes del vehículo era un agente de seguridad identificado como Pedro Luis Mamani (56), quien llevaba el maletín con el dinero. Tras la intervención de los delincuentes y una violenta ráfaga de disparos, el agente fue impactado por las balas, lo que le provocó la muerte.

A pesar de que los vidrios del vehículo contaban con algún tipo de protección contra disparos, las balas lograron atravesarlos, impactando en el interior e incluso dejando marcas en la parte exterior del vehículo.

DELINCUENTES SABÍAN LA UBICACIÓN DEL DINERO

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que los delincuentes, al momento de interceptar el vehículo, se dirigieron directamente a la parte posterior con el objetivo de apoderarse del maletín. Asimismo, la mayoría de los disparos se realizaron hacia esa zona del vehículo.

Por otro lado, la zona donde ocurrió el asalto presenta poco tránsito, lo que habría facilitado el accionar de los delincuentes. En ese sentido, las imágenes de las cámaras de seguridad serán clave para poder esclarecer los hechos.