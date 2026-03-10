Paro de transportistas: taxistas se sumarán a la movilización del 12 de marzo

Representante de Taxi Ejecutivo, Jorge Garibay, señaló que el bono de S/120 que se evalúa otorgar debería incrementarse hasta S/800.

En medio de la crisis energética que ya lleva 10 días y ha perjudicado a miles de conductores en el Perú, un sector de transportistas anunció un paro para este 12 de marzo, con el objetivo de alzar su voz de protesta frente a esta problemática.

A esta movilización se ha sumado el gremio de taxistas, cuyos representantes han revelado que no saldrán a trabajar de manera indefinida debido a que no han recibido una respuesta del Gobierno de José María Balcázar para solucionar los inconvenientes generados tras la deflagración registrada en Megantoni.

NO SE HAN REUNIDO CON LAS AUTORIDADES

Desde los exteriores de Panamericana Televisión, el presidente de la Confederación de Gremios de Transporte de Carga Pesada, Magno Alberto Salas, reveló que durante este periodo de escasez de combustibles no han sostenido reuniones con las autoridades para buscar una solución.“No hemos tenido mesas de diálogo”, afirmó.

Por su parte, el representante de Taxi Ejecutivo, Jorge Garibay, se pronunció sobre el bono de S/120 que el Estado evalúa entregar a los transportistas. No obstante, hizo un llamado para que el monto ascienda a S/800, a fin de que los conductores puedan cubrir los gastos de la canasta básica familiar.