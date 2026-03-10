Mototaxistas hacen largas colas por combustible y generan tráfico en la Panamericana Sur

La crisis energética que atraviesa el país continúa afectando a miles de conductores en su décimo día de restricciones de combustible. En el distrito de Villa El Salvador, a la altura del puente Supros, se registran extensas filas de vehículos en los exteriores de dos grifos, situación que viene generando caos vehicular en la Panamericana Sur.

Decenas de mototaxis han ocupado hasta tres carriles de la vía, mientras sus conductores esperan por varias horas para poder abastecerse de combustible. La congestión ha provocado molestias entre los transportistas y conductores que transitan por esta importante carretera.

Los precios de estos grifos son más asequibles que en otros puntos de la zona sur de Lima. En estos grifos, la gasolina premium se ofrece alrededor de S/17, mientras que el GLP alcanza los S/10.50. En contraste, en distritos como Chorrillos la gasolina premium puede llegar hasta S/22.

Indignación por la escasez y las largas esperas

Mototaxistas expresaron su malestar por la falta de combustible y el impacto económico que esta situación genera en su trabajo diario. “Nosotros alquilamos la moto y pagamos a la empresa para trabajar seguros. Con todo esto también pagamos cupos. Encima las verduras, los pasajes, todo se ha elevado. De esto vivimos día a día”, señaló uno de los conductores.

Otro trabajador indicó que llegó al grifo desde las 3 de la madrugada, luego de que les informaran que la venta de GLP se habilitaría a partir de las 6:00 a. m.; sin embargo, tras varias horas de espera, siguen esperando.