Villa El Salvador: menor duerme en mototaxi mientras su madre hace cola por GLP

La escasez de combustible viene generando situaciones lamentables que conmueven y evidencian la gravedad de la crisis que atraviesa el país, llegando a afectar especialmente a las personas más vulnerables.

Muchas cabezas de familia deben realizar largas colas desde la noche anterior para poder abastecer sus unidades y continuar trabajando, aunque sus ganancias se hayan reducido considerablemente debido a esta situación.

Como el caso de una madre de familia que tuvo que hacer una larga cola desde la noche anterior junto a su hija menor para poder abastecer su unidad y continuar trabajando. A pesar del riesgo al que expone a la menor, señala que la situación no le deja otra alternativa.

MADRE DUERME CON SU HIJA EN MOTOTAXI

Una situación particular se registró donde una madre de familia pasó la noche haciendo cola en un grifo junto a su hija, ya que no cuenta con ayuda para poder dejar a su hija en casa. Asimismo, espera ser abastecida para poder trabajar y además llevar a la menor a su colegio.

Asimismo, efectivos de fiscalización multaron a la madre de familia por ingresar con su unidad, que pertenece a otro distrito, imponiendo una sanción de 75 soles. La multa se aplicó incluso dentro de la categoría mínima, considerando la situación particular de la mujer.

APARECEN AGENTES DE FISCALIZACIÓN

Por otro lado, a raíz de las largas colas y el congestionamiento en los grifos y calles, agentes de fiscalización llegaron a un grifo en Villa El Salvador, lo que generó alarma entre los mototaxistas, quienes optaron por retirarse del lugar y buscar otro establecimiento para abastecerse.

La llegada de los fiscalizadores se debe a una normativa del distrito que prohíbe el ingreso de mototaxis provenientes de otras jurisdicciones a Villa El Salvador, por lo que estos vehículos son retirados y trasladados al depósito municipal, situación que genera indignación entre los usuarios.