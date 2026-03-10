San Martín de Porres: sicarios disparan a chofer de bus de Translicsa y lo dejan grave

La inseguridad ciudadana continúa dejando nuevas víctimas. En San Martín de Porres, un conductor de la empresa de transporte Translicsa fue atacado a balazos mientras realizaba su ruta con pasajeros a bordo.

Según los primeros reportes, el chofer fue interceptado por sujetos que se desplazaban en una motocicleta. Los delincuentes le cerraron el paso al bus y realizaron al menos cuatro disparos. Dos de los proyectiles impactaron en el conductor, lo que provocó que perdiera el control de la unidad y terminara chocando contra la baranda de la avenida El Sol de Naranjal.

Pasajeros que se encontraban en el interior del vehículo presenciaron el ataque y auxiliaron al conductor tras el choque. Posteriormente, dieron aviso a la Policía para que se inicien las investigaciones correspondientes.

El conductor, de 44 años, fue trasladado de emergencia al hospital Cayetano Heredia, donde fue sometido a una intervención quirúrgica debido a la gravedad de sus heridas. Tras el atentado, transportistas de la empresa Translicsa anunciaron que suspenderán sus labores durante la jornada por temor a nuevos ataques.

¿Quiénes estarían detrás del ataque?

De acuerdo con información preliminar, este sería el cuarto atentado contra la empresa Translicsa. El último ocurrió en diciembre del año pasado. Según versiones de los transportistas, la empresa estaría pagando cupos a la banda criminal conocida como ‘Los Mexicanos’; sin embargo, no se descarta que el ataque haya sido perpetrado por otra organización delictiva. Entre las hipótesis que maneja la Policía también aparece el grupo criminal ‘Los D.E.S.A.’.