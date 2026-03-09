Cercado de Lima: Incendio deja a cinco familias afectadas en una quinta

Esta madrugada se registró un incendio que dejó a varias familias en situación de vulnerabilidad. El siniestro ocurrió en el Cercado de Lima, específicamente en la cuadra 8 del jirón Áncash.

Este suceso fue catalogado como código 2. Según los primeros reportes, el fuego se inició en una quinta del sector y luego se propagó, provocando que el siniestro afectara a las demás viviendas cercanas.

Equipos del Cuerpo General de Bomberos acudieron al lugar para atender la emergencia y evacuaron a los residentes, quienes tuvieron que sacar sus pertenencias para evitar que fueran alcanzadas por el fuego mientras continuaban las labores para controlar el incendio.

BOMBEROS CONTROLAN EL SINIESTRO

El incendio afectó aproximadamente 800 metros cuadrados de la zona, lo que obligó a que unidades de los bomberos acudieran al lugar para controlar el siniestro desde tres frentes distintos.

De manera preliminar, se presume que el incendio se habría originado por un cortocircuito, situación que ha dejado en vilo a cinco familias. Asimismo, las calles aledañas fueron cerradas como medida de precaución para evitar una posible propagación del fuego y facilitar el ingreso y ubicación de los vehículos del Cuerpo General de Bomberos que acudieron a la emergencia

VIVIENDAS DE ADOBE

Una de las principales dificultades que manifestaron los bomberos fue el material con el que están construidas estas viviendas. Debido a su antigüedad, muchas de ellas están hechas de quincha y adobe, lo que facilita la rápida propagación del fuego.