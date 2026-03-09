Mototaxistas hacen enorme fila para abastecerse de combustible en Lima

La crisis energética continúa afectando a los transportistas en distintos distritos de Lima. En las últimas horas se han reportado largas filas de mototaxis que esperan abastecerse de gas licuado de petróleo (GLP) o gasolina. Según denuncian algunos conductores, varios establecimientos están limitando la venta de combustible a montos de S/10 o S/15, mientras que los precios prácticamente se han duplicado.

Incrementan precios y limitan abastecimiento

En Villa El Salvador se han observado extensas filas de vehículos menores que buscan abastecerse de GLP o gasolina. Los conductores exigen mayor fiscalización en los grifos, pues aseguran que el incremento de precios ha sido considerable en los últimos días.

En San Juan de Miraflores y Chorrillos la situación es similar. El precio del GLP ha llegado hasta S/10.35 por galón en Chorrillos, mientras que algunos grifos están limitando la venta a S/15 por mototaxi. Además, muchos conductores deben esperar entre tres y cuatro horas para poder ser atendidos.

Incremento de precios golpea a los pasajeros

“Con 15 soles trabajamos hasta seis horas”, manifestó un mototaxista en Chorrillos, quien señaló que se ha visto obligado a restringir su jornada laboral debido al alza del combustible. Añadió que en su empresa se ha decidido incrementar en un sol el precio de los pasajes, medida que ha generado opiniones divididas entre los pasajeros.

Otro problema que viene generando el desabastecimiento de combustibles es que los vehículos recolectores de basura no pueden realizar su labor con normalidad, lo que ya se refleja en una mayor acumulación de desperdicios en algunas calles de la capital.