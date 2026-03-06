MTC y ATU coordinan medidas ante crisis de combustible que afecta al transporte público

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, sostuvo una reunión con representantes de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y una empresa japonesa, en la que se firmó el inicio del Plan Maestro del Transporte Público. El encuentro se realiza en un contexto marcado por el desabastecimiento de combustible, situación que viene afectando a diversos servicios de transporte en la capital.

Consultado sobre esta problemática, el titular del MTC indicó que el tema se encuentra en evaluación; sin embargo, aún no se han anunciado medidas concretas para enfrentar la actual crisis energética.

ATU detalla plan de emergencia

Autoridades del Corredor Morado informaron que, debido a la falta de gas natural vehicular (GNV), algunas unidades deben trasladarse hasta San Isidro para poder abastecerse, lo que genera demoras de hasta una hora de espera. Al respecto, el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández Salazar, explicó que se ha establecido un plan de emergencia para priorizar el abastecimiento de combustible a los principales servicios de transporte público.

Según detalló, los corredores complementarios, el Metropolitano y el servicio Aerodirecto cuentan con puntos específicos de recarga donde se distribuye el GNV disponible. No obstante, precisó que el Corredor Morado depende de un grifo externo para abastecerse, a diferencia de otras líneas que cuentan con puntos propios. Por ello, sus unidades deben desplazarse hasta los grifos designados.

El funcionario también advirtió que algunos establecimientos no estarían cumpliendo con la priorización establecida. “Aquí el punto es que a quien se le está dando combustible no eleve los precios, no comience a venderle a quien no debe y cumpla con la priorización”, señaló.

Ajustes en el sistema de abastecimiento

Hernández Salazar también se refirió al sistema de chips de abastecimiento, indicando que actualmente se desarrolla un grupo de trabajo interno para mejorar su funcionamiento. Explicó que, durante el cierre de chips, algunos servicios de transporte público se vieron afectados, por lo que se busca ajustar el sistema para evitar inconvenientes en el suministro de combustible.

Asimismo, señaló que los grifos que no cumplen con la priorización del combustible están siendo cerrados, mientras se identifican a los establecimientos que incumplen las disposiciones. El funcionario precisó que el problema de abastecimiento no afecta de la misma manera a todos los servicios priorizados.

Evaluación de la situación para los próximos días

Finalmente, Hernández indicó que se realizó una reunión con el Comité de Emergencia, en la que participó la Transportadora de Gas del Perú (TGP). Según informó la empresa, los trabajos para restablecer el suministro continúan y, si las condiciones climáticas se mantienen favorables, se espera que se cumpla el plazo de 14 días para culminar las reparaciones.