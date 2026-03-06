Así están los precios en el Mercado Santa Anita por la crisis de combustibles

La crisis de combustibles marcada por el desabastecimiento de GNV y el alza del GLP y la gasolina ha generado inestabilidad en los precios de los productos de primera necesidad para todas las familias en la capital.

El GNV presenta falta de stock en varios grifos de Lima y Callao mientras el GLP supera los S/ 7.98 y la gasolina regular ha escalado notablemente, llegando a superar los S/ 20 por galón en algunos puntos.

La escasez de GNV y el alto costo del diésel y GLP dificultan la logística desde los centros de producción, impactando directamente en la cadena de suministros de productos como en el Mercado Mayorista de Santa Anita.

¿Cómo están los precios en el Mercado Mayoristas?

En este centro de abastos, el aumento en los costos de transporte de carga está elevando los precios de algunos productos, mientras otros mantienen sus costos.

En este enlace de Buenos Días Perú conozca como están los precios del os productos de la canasta básica en el Mercado Mayorista de Santa Anita.