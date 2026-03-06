Desabastecimiento de gas impacta en Lima: gasolina premium sube hasta S/23.99

Largas colas se registran en el distrito de La Victoria, hasta donde han llegado diversos vehículos particulares y taxistas en busca de combustible. En un grifo de Petroperú, la gasolina premium se ofrece a S/17.99, mientras que el gas licuado de petróleo (GLP) se vende a S/7.19.

Los usuarios señalaron que en este establecimiento el precio del combustible es más accesible que en otros lugares. Incluso, algunos conductores llegan desde Villa El Salvador, debido a que en otros grifos el precio del GLP puede alcanzar hasta S/11.

Varios conductores indicaron que esperan alrededor de media hora para poder abastecerse, debido a la limitada disponibilidad de combustible. Inicialmente se informó que el desabastecimiento afectaría solo al gas natural vehicular (GNV); sin embargo, también está impactando a los usuarios de GLP.

En el distrito de Independencia, específicamente en la avenida Carlos Izaguirre donde se ubican varios grifos, la situación es distinta. En esta zona no se vende GNV y el precio de la gasolina premium llega hasta S/23.99; no obstante, no se observan largas colas de vehículos.

Difícil contexto para el sector energético

El pasado 1 de marzo se reportó un incidente en los ductos de la Transportadora de Gas del Perú (TGP), lo que afectó el abastecimiento de gas natural. Esta situación se produce en medio de un contexto internacional complejo, marcado por el alza del precio del crudo debido a la guerra en Medio Oriente, la paralización de la planta de GLP de Pisco de Pluspetrol y el proceso de reestructuración de la petrolera estatal Petroperú.