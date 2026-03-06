Colectivero es asesinado a balazos en Villa El Salvador

Un nuevo hecho de violencia se registró en Villa El Salvador, donde un colectivero fue asesinado a balazos luego de ser interceptado por delincuentes cuando realizaba su recorrido habitual. El caso ha generado preocupación entre conductores que cubren la ruta Los Olivos – Villa El Salvador, donde en los últimos meses se han reportado varios atentados.

Ataque armado contra colectivero

De acuerdo con información preliminar, dos sujetos a bordo de una motocicleta atacaron al conductor y le dispararon hasta cuatro veces. Tras el atentado, agentes del Escuadrón de Emergencia llegaron al lugar y encontraron a la víctima gravemente herida.

Los efectivos trasladaron de inmediato al colectivero a un hospital cercano para que reciba atención médica. Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, el conductor falleció.

Antecedentes de ataques contra colectiveros

Este crimen se suma a otros ataques contra colectiveros que cubren la misma ruta. Meses atrás, otro conductor perdió la vida en un atentado similar. Asimismo, en la avenida Pastor Sevilla, dos sujetos incendiaron una miniván que se encontraba llena de pasajeros, dejando dos mujeres heridas.

En investigaciones anteriores, se señaló que detrás de algunos ataques estaría la banda conocida como “Los Injertos de Villa”, cuyos integrantes fueron capturados. No obstante, se presume que otra banda podría estar detrás de los recientes atentados contra estos conductores.