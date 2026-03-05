Camiones de basura no circulan en Villa El Salvador por falta de GNV

Unidades no pueden abastecerse debido a que se les ha bloqueado el chip.

La escasez de gas natural vehicular (GNV) no solo viene afectando a los conductores, sino también a los vecinos de diversos distritos de Lima. En medio de esta situación, residentes de Villa El Salvador expresaron su molestia debido a la falta de este combustible.

Como consecuencia del desabastecimiento, los camiones recolectores de basura han dejado de circular por algunas calles del distrito, ya que los chips que autorizan el abastecimiento de sus unidades han sido bloqueados, lo que impide que puedan cargar GNV y realizar sus recorridos habituales.

UNIDADES AFECTADAS

En conversación con Buenos Días Perú, el gerente de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental de la municipalidad brindó un balance de las dificultades que atraviesan desde que se anunció la crisis de combustible en diferentes puntos del país.

“Desde el martes a las 11:00 p. m. nos bloquearon el chip. Tenemos unidades que realizan el recojo de residuos sólidos en el distrito y que utilizan GNV (…) Por ello hacemos un llamado al Gobierno para que activen nuevamente el chip. Actualmente tenemos 28 unidades varadas, que normalmente nos ayudan a trasladar 500 toneladas diarias de residuos sólidos”, señaló.

NO CREEN EN EL PLAZO DE RESTABLECIMIENTO

Desde el Ministerio de Energía y Minas (Minem) informaron que el restablecimiento del GNV en el país podría tomar hasta dos semanas. Sin embargo, algunos propietarios de negocios afectados consideran que el plazo podría extenderse más allá de los 14 días anunciados por las autoridades.