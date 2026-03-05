Preocupación ante posible desabastecimiento: denuncian venta y transporte inadecuado de balones de gas

La actual crisis por falta de combustibles ha reactivado el uso de balones de gas licuado de petróleo (GLP) en hogares que habían cambiado al gas natural; sin embargo, esto ha traído la venta ambulatoria y el transporte de cilindros en unidades informales, lo que representa un riesgo de posibles accidentes de gran envergadura.

En diversas zonas de la capital, los vecinos reportan que camiones distribuidores realizan transbordos de balones en la calle y despachan productos a motociclistas que llevan los cilindros en la parte posterior sin ninguna medida de seguridad.

"La vez pasada se abrió la tolva de un camión y cayeron los balones. Los motociclistas andan con el balón atrás y en cualquier momento se puede caer", manifestó un vecino preocupado, señalando que las autoridades municipales aún no han tomado acciones.

¿Qué dice la normativa?

Un representante de Osinergmin aclaró cuáles son las condiciones legales y de seguridad obligatorias para el manejo de los balones de gas y, señaló que en los vehículos autorizados solo se permite el transporte en camiones o camionetas tipo baranda con tolva abierta, los cuales deben estar inscritos en el Registro de Hidrocarburos.

No existe marco legal que autorice el reparto de balones de gas en motocicletas, trimotos o bicicletas. Osinergmin enfatizó que no se ha emitido ninguna autorización para este tipo de unidades.

Prohibiciones en traslados y requerimientos

Asimismo, está prohibido trasladar balones de un camión a otro en la vía pública, salvo en casos estrictos de emergencia por avería del vehículo. Además, los vehículos deben contar con una póliza de seguros y una base de material amortiguador, como el caucho, para evitar golpes entre los cilindros.

Cómo identificar un balón seguro

Los usuarios deben verificar que el balón de gas esté pintado de manera uniforme, sin óxido, abolladuras ni corrosión. Además, debe contar con el sello de seguridad intacto en la válvula y la identificación clara de la empresa envasadora.