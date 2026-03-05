Escasez de combustible: Gasolina premium sube de precio y regular se ha agotado

La situación del combustible en la capital es bastante preocupante, ya que estamos en medio de un escenario crítico de desabastecimiento y alzas de precios, impulsado principalmente por una emergencia en el suministro de gas natural tras una fuga en Camisea.

A la fecha, la gasolina regular se reporta como agotada en diversos grifos de la capital y del país. Ante la falta de GNV, miles de conductores han migrado al uso de gasolina, saturando la oferta disponible.

De igual forma la gasolina premium ha registrado alzas de precio significativas, llegando a costar hasta S/ 17 por galón en distritos de Lima como Breña. En otras zonas, se reportan incrementos de hasta S/ 2.50 por galón debido a la alta demanda.

No hay gasolina regular en grifos

Ante esta emergencia, el Gobierno declaró una emergencia de 14 días en el suministro de gas natural debido a una deflagración que interrumpió el flujo hacia las estaciones de servicio.

El Ministerio de Energía y Minas ha dictado medidas excepcionales para intentar garantizar el abastecimiento de gasolinas y gasoholes ante la amenaza de desabastecimiento total, pero lo cierto es que los usurarios reportan que no ya hay gasolina regular en grifos de la capital.

Cabe señalar que, para verificar la disponibilidad y los precios actualizados en tiempo real en su zona, puede consultar la plataforma oficial Facilito de Osinergmin.