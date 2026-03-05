Elecciones en CAL: Humberto Abanto defiende permanencia de Delia Espinoza y critica a Comité Electoral

En entrevista con Buenos Días Perú, el abogado Humberto Abanto, finalista en las elecciones para el elegir al nuevo decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), se refirió a la controversia por la candidatura de su oponente, la exfiscal Delia Espinoza, y las deficiencias en la organización del proceso electoral.

Abanto ratificó su posición en contra de la exclusión de Espinoza de la segunda vuelta, a pesar de los cuestionamientos sobre su doble condición de magistrada y candidata gremial. El abogado sostuvo que en los procesos electorales rige el principio de preclusión, por lo que no se pueden revertir etapas ya superadas.

"La señora ya recibió 18,899 votos; decirle a esa gente que no podrá votar en segunda vuelta generaría mucho malestar", afirmó. No obstante, señaló que queda en manos del electorado decidir si desean a una decana que no tiene claro si quiere liderar el gremio o mantenerse como fiscal suprema.

Cuestionamientos al Comité Electoral

Respecto a las quejas por las largas colas y la falta de información durante las votaciones presenciales, atribuyó parte de la responsabilidad a la entrega tardía de recursos por parte de la actual junta directiva. Según indicó, el Comité Electoral recibió los fondos para organizar los comicios con muy poco margen de tiempo, lo que explicaría las deficiencias logísticas.

Asimismo, reveló que la ONPE informó al comité que no contaba con la solución tecnológica necesaria para implementar el voto electrónico no presencial, razón por la que se mantuvo la modalidad presencial a pesar del maltrato percibido por los miles de abogados que acudieron a votar a las urnas.

Segunda vuelta en el CAL

Finalmente, Humberto Abanto se mostró a favor de implementar soluciones tecnológicas seguras en futuras elecciones a diferencia de estos comicios que se realizarán este sábado 14 de marzo. El candidato concluyó señalando la importancia de respetar las normas estatutarias para garantizar la continuidad de la institución.