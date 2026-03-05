Crisis de GNV: multarán a grifos que abastezcan a autos privados

Desde la entidad aseguraron que sancionarán a los establecimientos que no respeten la disposición del Minem.

En medio de la crisis que se vive en Lima y diversas regiones del Perú por el desabastecimiento de gas natural vehicular (GNV), tras una fuga registrada en la planta Megantoni, en Cusco, miles de conductores acuden a grifos de la capital para abastecer sus unidades, pese a la disposición que prioriza el suministro para buses de transporte público.

Ante esta situación, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) anunció que sancionará a los establecimientos que expendan GNV a vehículos que no estén autorizados, incumpliendo la medida dispuesta por el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

“El incumplimiento de la disposición de emergencia decretada por el Estado será sancionado económicamente a los establecimientos que incurran en esta falta”, señaló en Buenos Días Perú el especialista de la entidad, Jaime Bravo.

Asimismo, Bravo reiteró que hasta el momento se mantienen los plazos establecidos por el Gobierno para solucionar el problema que afecta a miles de conductores. “Hasta ahora se mantiene el plazo de 14 días; no hemos recibido información sobre una normalización del abastecimiento”, indicó.

¿CÓMO ENCONTRAR PRECIOS ACCESIBLES?

Debido al desabastecimiento de GNV, algunos grifos han incrementado el precio del combustible. Frente a ello, Osinergmin recomendó a los conductores utilizar la plataforma “Facilito”, herramienta digital que permite comparar precios y ubicar los establecimientos con tarifas más accesibles.