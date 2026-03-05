Crisis por el gas: sube precio de ajos, limón, apio y alverjas en mercado Caquetá

Una tendencia al alza en el precio de las verduras viene afectando el bolsillo de las familias, debido a los huaicos en el interior del país, sumado a la escasez de Gas Natural Vehicular (GNV) y gasolina.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el mercado Caquetá donde corroboró el incremento en el costo de los productos de primera necesidad. El kilo de ajo que antes costaba entre S/10 a S/11, ahora se vende en S/17.

Por su parte, la alverja ha registrado una subida estrepitosa, ya que ha pasado de costar S/2 o S/3 el kilo, ahora se encuentra en precios que varían entre los S/8, S/13 y hasta S/15 de acuerdo a la calidad.

Otros productos con variaciones son el brócoli, que antes se vendía a un sol la cabeza y hoy cuesta aproximadamente S/4 por kilo; el paquete de apio antes costaba entre S/3 y S/4, ahora llega a los S/12 o S/13; mientras que la unidad de lechuga subió de un sol a S/1.50.

Preocupación entre comerciantes y compradores

Los comerciantes manifestaron su preocupación ya que, debido al incremento, los productos se quedan en los puestos y corren el riesgo de malograrse. "La gente ya no compra porque no le alcanza el dinero", señaló una vendedora, quien además cree que los precios seguirán subiendo si no se soluciona el desabastecimiento de gas.

Por otro lado, productos como la papa, el camote y el limón mantienen sus precios estables por el momento. Sin embargo, los compradores han tenido que modificar sus hábitos de compra y "acomodarse" a lo que hay disponible para no afectar su presupuesto.