Rímac: mujer envenena a sus hijas y luego intenta quitarse la vida

Una madre de familia, que vivía sola con sus dos pequeñas hijas en una quinta del Rímac, intentó acabar con la vida de las menores suministrándoles pastillas, para luego autolesionarse con un objeto punzocortante.

Los gritos de la mujer alertaron a los vecinos, quienes dieron aviso inmediato a la comisaría del sector. Al ingresar a la vivienda, los agentes policiales encontraron a las niñas de 3 y 5 años en estado delicado, pero con signos vitales.

Mientras que la madre presentaba una herida profunda en la altura del cuello provocada por ella misma. Con el apoyo de una ambulancia, las tres fueron trasladadas de emergencia al Hospital Cayetano Heredia, donde reciben atención médica.

Estado de salud y situación legal

Según información preliminar de la Policía Nacional, las menores se encuentran fuera de peligro, aunque permanecen bajo observación. La madre todavía está siendo atendida por los doctores y, una vez recuperada, deberá rendir declaraciones ante las autoridades para esclarecer los motivos que la llevaron a cometer este acto.

Cabe resaltar, que se espera la intervención de la Unidad de Protección Especial (UPE) del Ministerio de la Mujer para velar por las niñas y determinar si algún familiar cercano puede hacerse cargo de ellas, ya que vivían solo con su madre.