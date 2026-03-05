Caso Lizeth Marzano: Adrián Villar será trasladado hoy a penal tras dictarse prisión preventiva

Adrián Villar pasó su primera noche en la División Policial antes de ser trasladado a un centro penitenciario, luego de que el Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva en su contra, por el atropello y posterior muerte de la deportista Lizeth Marzano.

Se tiene previsto que entre las 9:30 a.m. y 10:00 a.m. de este jueves se inicien las diligencias para el traslado de Villar hacia el penal de Ancón. En dicho recinto, funcionará la junta clasificatoria del INPE, encargada de determinar en qué centro penitenciario cumplirá la medida restrictiva.

Se tomará en cuenta su condición de reo primario y su nivel de peligrosidad para garantizar su seguridad e integridad, mientras cumpla prisión preventiva de manera inmediata, se desarrolla el proceso de apelación presentado por su defensa.

Argumentos judiciales y de su Defensa

La orden de prisión preventiva se fundamentó en una presunta falta de arraigo. La fiscalía y el juez validaron que las direcciones registradas en su DNI no coincidían con los lugares donde se le ubicó, lo que requirió labores de inteligencia policial. No obstante, su abogado defensor y su familia sostienen que, al tener padres separados y ser un estudiante de 21 años que no trabaja, es natural que viva alternativamente en distintos domicilios.

Padre de Adrián acude a sede policial

Desde tempranas horas de la madrugada, aproximadamente a las 5:40 a.m., su padre, Rubén Villar, llegó a la sede policial con bolsas de provisiones para acompañar a su hijo en estas últimas horas antes del internamiento. El progenitor ingresó en silencio y ha permanecido dentro de la división policial a la espera de los abogados y el inicio del traslado oficial.