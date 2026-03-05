Escasez de combustible: Conductores se abastecen de gasolina en grifos de la Panamericana Sur

En el marco de la grave crisis de combustible que afecta a Lima y Callao decenas de transportistas se desplacen hacia los grifos de la Panamericana Sur, especialmente en zonas como Chorrillos, en busca de abastecimiento.

Una deflagración y fuga en el ducto de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) en Cusco ha interrumpido el suministro de gas natural hacia la capital.

Ante esta situación, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró el estado de emergencia y ordenó restringir la venta de Gas Natural Vehicular (GNV) para taxis y vehículos particulares hasta el 14 de marzo.

Largas colas por combustible

Con esta medida, el abastecimiento se ha priorizado estrictamente para hogares, comercios y transporte público masivo (buses), dejando a miles de taxistas sin su principal combustible.

Debido a esta crisis, en la Panamericana Sur, un gran número de taxistas, mototaxistas y conductores de camiones hicieron largas colas en un grifo del kilómetro 16.5.

Fue en el único lugar donde encontraron gasolina por lo que algunos transportistas permanecieron varias horas para lograr “tanquearse” de combustible.

Cabe señalar que, los transportistas reportan largas filas y un aumento drástico en sus costos operativos, lo que ha llevado a gremios de taxistas a evaluar medidas de protesta ante la incertidumbre del restablecimiento total del servicio.