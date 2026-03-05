Transportistas salen a trabajar pese al anunció de paro por restricciones de GNV

Este jueves 5 de marzo, algunos gremios de taxistas y transportistas en Lima y Callao acatan protestas y evalúa un paro como medida ante la severa escasez de Gas Natural Vehicular (GNV) y el alza de precios, debido a la emergencia en el ducto de Camisea que mantiene restringido el abastecimiento por 14 días.

A consecuencia de una fuga en el ducto de Camisea el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) declaró la emergencia y ordenó racionar el suministro.

Los más perjudicados con esta medida, son los taxistas, conductores de transporte de carga y particulares, quienes no pueden recargar GNV y reportan largas colas o el cierre de estaciones.

¿Transportistas se movilizan con normalidad?

Gremios de taxistas y de transporte público han expresado su molestia y no descartan realizar un paro o movilizaciones para exigir soluciones urgentes ante la falta de ingresos diarios.

Pese a esta posible medida, esta mañana los transportistas salen a trabajar pese a anunció de paro por restricciones de GNV.

Cabe señalar que, ante esta crisis el Ejecutivo aseguró que monitorea la situación y ha priorizado el gas para transporte masivo y uso residencial, buscando atender la contingencia.