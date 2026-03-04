Se reporta gran afluencia de usuarios en Corredor Rojo por incremento de precios de pasajes

El servicio del Metropolitano como el Metro de Lima mantienen su servicio y operan con normalidad en día de hoy a pesar de la crisis de desabastecimiento de Gas Natural Vehicular (GNV) y la declaratoria de emergencia de 14 días dictada por el Gobierno, el transporte masivo tiene prioridad en el suministro.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) confirmó que el abastecimiento de GNV está garantizado al 100% para toda la flota del sistema COSAC I. Se han coordinado despachos prioritarios con los proveedores para evitar interrupciones.

Por su parte el Metro de Lima (Líneas 1 y 2) funciona con total normalidad ya que su operación depende del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) y no utiliza gas natural, por lo que no se ve afectado por la escasez de combustible.

Corredor Rojo operativo

Esta mañana un equipo de Buenos Días Perú pudo comprobar como servidos del Metropolitano como el Corredor Rojo cuentan con una mayor afluencia de usuarios debido al incremento de precios de pasajes en servicios como los taxis debido a la actual crisis de desabastecimiento de combustibles.

Cabe señalar que, el racionamiento de GNV afecta principalmente a vehículos particulares, taxis, mototaxis y unidades duales, cuya carga en grifos ha sido restringida para priorizar el consumo doméstico y el transporte público formal.