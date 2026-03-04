Embajadores, el “Cancún limeño”: la playa de Santa María que atrae a decenas de visitantes

Balneario es uno de los más concurridos en esta temporada de altas temperaturas en la capital.

En medio de las altas temperaturas que se registran en Lima, decenas de familias aprovechan el verano para visitar los balnearios de la capital. Uno de los más concurridos es la playa Embajadores, ubicada en el distrito de Santa María del Mar, que viene registrando una gran afluencia de visitantes.

EL “CANCÚN LIMEÑO”

Debido a las imágenes que se han viralizado en redes sociales, muchas personas acuden diariamente a este balneario, al que han comenzado a llamar el “Cancún limeño”, gracias al color cristalino de sus aguas, que invitan a los visitantes a refrescarse y combatir el intenso calor.

Un equipo de Panamericana Televisión llegó hasta la zona y conversó con varios veraneantes que arribaron desde distintos distritos de Lima. Los asistentes se mostraron contentos por disfrutar de la playa y destacaron el despliegue de seguridad en el lugar.

Cabe señalar que la playa Embajadores cuenta con ciertas restricciones para quienes deseen visitarla. Las autoridades recomiendan respetar las normas establecidas para mantener el orden, preservar el entorno y garantizar que este atractivo continúe siendo un espacio tranquilo para disfrutar en familia.