MTC: “Si el chofer fuga de atropello, ahora se activará cobertura del Fondo SOAT”

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha reafirmado que las víctimas de accidentes de tránsito donde el conductor se da a la fuga pueden acceder a las coberturas del Fondo de Compensación del SOAT.

Este fondo está diseñado para que los heridos o sus familiares no queden desamparados cuando el vehículo responsable no ha sido identificado.

Coberturas Actualizadas

El fondo cubre los siguientes conceptos basados en el valor actual de la UIT (Unidad Impositiva Tributaria):

-Gastos Médicos: Hasta 5 UIT (aprox. S/ 26,750).

-Gastos de Sepelio: Hasta 1 UIT (aprox. S/ 5,350).

-Indemnización por Fallecimiento: Pago íntegro de 4 UIT (aprox. S/ 21,400).

-Invalidez Permanente: Hasta 4 UIT.

-Incapacidad Temporal: Hasta 1 UIT

¿Cómo acceder al fondo SOAT?

Sobre esta iniciativa el director general de Seguridad Vial del MTC, Pedro Olivares, indica que “Desde el MTC estamos preocupados por la siniestralidad vial y sobre todo por un hecho bastante lamentable que es el abandono de víctimas cuando sucede un siniestro de tránsito. Y desde esa perspectiva, el primer llamado que hacemos a los conductores que participan en un siniestro de tránsito es detenerse y activar o comunicarse con la empresa de seguro contra accidente de tránsito para activar el seguro”.

“El Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene el Fondo de Compensación SOAT, que se activa cuando hay un siniestro de tránsito con fuga de vehículo”, agregó.

“Una vez que sucede un siniestro de tránsito de esta naturaleza, la víctima o sus familiares pueden eh ingresar a la página web del Ministerio de Transportes, buscar Fondo SOAT y con ello puede encontrar el link de inscripción para que pueda registrar la alerta de un siniestro de tránsito”, indica el representante del MTC.

Cabe agregar que, para consultas adicionales, puedes contactar al MTC vía WhatsApp al 934233514 o al teléfono (01) 615-7800 anexo 1209.