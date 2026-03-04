Elecciones en el CAL: Wilber Medina advierte que Delia Espinoza vulnera estatutos al ser Fiscal Suprema

La segunda vuelta para elegir al nuevo decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL) se encuentra envuelta en una polémica. El abogado Wilber Medina analizó la situación legal de la candidata Delia Espinoza, quien enfrenta una tacha por mantener su condición de Fiscal Suprema mientras postula a un cargo.

En diálogo con Buenos Días Perú, Medina señaló que el estatuto del CAL prohíbe explícitamente que magistrados en ejercicio o con título vigente postulen al decanato. Según el abogado, aunque Espinoza esté suspendida por la Junta Nacional de Justicia, sigue ostentando el título de Fiscal Suprema, lo que genera "una incompatibilidad" con el artículo 7 del estatuto.

"La señora Espinoza no puede ser candidata porque la ley de la carrera fiscal y el estatuto del Colegio de Abogados le impiden realizar actividad gremial o política mientras sea magistrada" , afirmó Medina, calificando la situación como un "fraude a la norma".

Críticas a Humberto Abanto

También cuestionó la actitud de Humberto Abanto, contendor de Espinoza en la segunda vuelta, quien se mostró en contra de la exclusión de la exfiscal. Medina sugirió que esta postura responde a un cálculo electoral y no a una defensa de la legalidad institucional.

"A Abanto le conviene competir con alguien que está herida de muerte legalmente, pero el Colegio de Abogados no es un botín electoral, es una institución que requiere respeto a sus normas", expresó.

Advertencia sobre el proceso

Finalmente, Wilber Medina advirtió que si el Comité Electoral permite la continuación de la candidatura de Espinoza, se estaría sentando un precedente peligroso que debilita la legitimidad del gremio. Resaltó que un decano debe ser un ejemplo de cumplimiento de la ley y no alguien que busca "resquicios" para evadir prohibiciones claras.