Taxistas anuncian plantón frente al MTC por escasez de GNV: ¿Cuándo se realizará?

A más de dos días de haberse reportado el desabastecimiento de gas natural vehicular (GNV), producto de una deflagración en instalaciones de Transportadora de Gas del Perú en Cusco, miles de conductores en todo el país se mantienen en alerta ante la falta de combustible.

En medio de esta situación, el representante del gremio de taxis amarillos de Lima y Callao, Jhony Martel, anunció que los conductores planean realizar una movilización hacia las inmediaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para exigir una solución a la problemática.

¿CUÁNDO SE REALIZARÁ EL PLANTÓN?

Durante una entrevista en Buenos Días Perú, Martel señaló que el jueves 5 de marzo se dirigirán hacia la sede del MTC con el objetivo de ser escuchados por las autoridades y encontrar una alternativa que permita abastecer sus vehículos.

“Estaremos al frente del MTC. Será una marcha pacífica. Pedimos que nos escuchen”, indicó el dirigente, quien además precisó que el gremio busca ser incluido dentro del grupo de unidades autorizadas para acceder al abastecimiento de GNV.

Como propuesta, plantearon que Petroperú pueda brindar un abastecimiento diario a los vehículos del gremio, lo que permitiría a los conductores continuar trabajando y generar ingresos para cubrir, al menos, la canasta básica familiar.

TAXISTAS SUBEN PRECIO DE SUS VIAJES

Ante el desabastecimiento de GNV en grifos de Lima y otras regiones, algunos taxistas que trabajan mediante aplicativos han optado por incrementar el precio de los viajes para compensar el mayor costo de la gasolina en distintos establecimientos.