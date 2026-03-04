Puente Piedra: menor asesina a balazos a su vecino porque perro callejero le ladró a su tío

Un joven estudiante que trabajaba para costear sus estudios de ingeniería, fue asesinado de dos balazos en los exteriores de su vivienda tras un altercado por un perro. El hecho ocurrió la noche del último martes, en el distrito de Puente Piedra.

Según el testimonio de Beatriz Contreras, madre de Kevin Cochachín, un vecino identificado como José Escobar Soto transitaba a bordo de una motocicleta a gran velocidad cuando un perro que solía dormir afuera de la casa le ladró. El sujeto reaccionó pateando al animal, lo que provocó que perdiera el equilibrio y cayera de su vehículo.

El hombre insultó a la señora Beatriz y le lanzó un ladrillo. Ante ello, su hijo salió de su casa para defender a su madre. El vecino respondió con una amenaza de muerte directa y le dijo "Ahorita bajo a matarte". Luego fue a su vivienda y regresó acompañado de su sobrino de 15 años; ambos llegaron armados y abrieron fuego contra la familia.

Víctimas y detenidos

Producto del ataque, Kevin David falleció en el lugar tras recibir dos impactos de bala. Su madre resultó herida con un disparo que le fracturó el brazo, pero solicitó su alta voluntaria del hospital para exigir justicia y declarar ante la policía.

La policía logró la captura de José Escobar Soto, conductor de la moto que cuenta con antecedentes por estafa agravada en 2025 y violencia familiar; un menor de 15 años, que es sobrino de Escobar y señalado como coautor del ataque y Rosa del Carmen Huarcaya, una vecina en cuya vivienda se halló una pistola con la serie erradicada utilizada en el ataque.

Presunto vínculo policial

Un detalle que ha causado indignación entre los vecinos es que la motocicleta utilizada por los atacantes no contaba con placa de rodaje. Según indicó Rosa Huarcaya, el vehículo pertenecería a un efectivo de la Policía Nacional, lo que habría brindado un "velo de impunidad" a los delincuentes para operar en la zona.

Pedido de justicia

La madre de Kevin David, quien tenía previsto iniciar su ciclo universitario el próximo 30 de marzo, exige que los responsables no sean puestos en libertad. "Quiero justicia, que no quede impune la muerte de mi niño... no porque sea menor de edad no va a recibir su castigo", pidió entre lágrimas.