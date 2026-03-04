Julio Rodríguez sobre caso Adrián Villar: “Juez valorará si hay entorpecimiento de la investigación”

Para el día de hoy, el Poder Judicial tiene programado dar a conocer su decisión final sobre el pedido de 9 meses de prisión preventiva contra Adrián Villar Chirinos.

La audiencia se realizó el martes 3 de marzo, pero el 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, a cargo del juez Adolfo Farfán Calderón, decidió suspenderla para evaluar los argumentos presentados antes de emitir su resolución final.

El Ministerio Público solicita la medida restrictiva bajo los cargos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar de accidente tras el atropello que causó la muerte de la deportista Lizeth Marzano en San Isidro.

Fiscalía sostiene que existe peligro procesal y manipulación de hechos

Villar representado por el abogado César Nakazaki, ha reconocido su responsabilidad en los hechos y pidió perdón a la familia de la víctima durante la audiencia.

Su defensa argumenta que una comparecencia con restricciones es suficiente, cuestionando la necesidad de la prisión efectiva.

Sobre este caso, el abogado penalista, Julio Rodríguez, indica que “El juez a cargo va a valorar si hay peligro de fuga o el entorpecimiento de la investigación”.

“Es la primera vez que yo veo que un juez, de alguna manera interroga, no deja el interrogatorio para el Fiscal, sino que interroga al agresor y lo llama incluso hijo. Es decir, lo trata como también una víctima de las circunstancias”, indicó el hombre de leyes.

En otro momento indicó que: “El juez puede decidir tomando en cuenta el daño social, responsabilidad frente al hecho. Posteriormente, eh el juez puede decir que le parece que a esta persona lo voy a acercar dentro del extremo mínimo al estándar más alto, que serían 6 años y 10 años”.

Cabe señalar que, Adrián Villar es investigad por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente.