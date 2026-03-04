El Agustino: hombre es asesinado por su vecino tras pedirle que mueva auto de la puerta de su cochera

Un hombre falleció desangrado tras ser acuchillado durante una violenta pelea tras pedirle a sus vecinos que movieran un auto que se encontraba estacionado en la puerta de su cochera, en el distrito de El Agustino.

Según el testimonio del hijo de Juan Pablo Choque, quien sobrevivió al ataque, la pelea comenzó cuando él regresó a su domicilio y encontró una camioneta roja estacionada frente a su puerta, impidiendo el paso.

Tras tocar el vehículo para activar la alarma y pedirle a los vecinos que lo movieran, los propietarios del auto reaccionaron de forma agresiva, asegurando que el lugar funcionaba como su cochera personal.

Presunto autor de ataque e hijo lesionado

Al ver que su hijo estaba siendo agredido, Juan Pablo intervino en la pelea y los atacantes sacaron un cuchillo. El hijo de la víctima denunció que el presunto autor de las puñaladas contra su padre sería un menor de 16 años identificado como Gilmar, quien se encuentra prófugo.

El joven también presenta múltiples heridas en la cabeza y el cuerpo. "Es un milagro que esté vivo, en el hospital me dijeron que por un pelito me salvé", señaló durante el velorio de su padre. Según su versión, otro integrante de la familia agresora, identificado como Adrián, habría sido quien lo sujetó durante el ataque.

Detienen a un involucrado

Hasta el momento, la policía ha logrado capturar a uno de los involucrados, mientras que otros dos miembros de la familia acusada permanecen como no habidos. La familia Choque exige justicia por el crimen de Juan Pablo.