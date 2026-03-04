¡Atención conductores! Se agota gasolina premium en grifos de La Victoria

Diversos grifos en el distrito de La Victoria reportan que la gasolina premium se agotó, dejando como única alternativa la gasolina regular para los cientos de conductores que buscan abastecerse ante la falta de Gas Natural Vehicular (GNV).

En el cruce de las avenidas Isabel La Católica con Andahuaylas, los surtidores de GNV se encuentran cerrados y con la prohibición total de venta. A esta situación se suma que la gasolina de mayor octanaje ya no se encuentra disponible. "He pasado por como seis grifos buscando premium y no hay; solo queda regular y ha subido un sol más", manifestó un conductor a Buenos Días Perú.

Triple gasto y dejan de taxear

Para los transportistas que cuentan con vehículos duales (GNV y gasolina), la situación es crítica. Conductores que antes llenaban sus unidades con S/25 o S/30 de gas natural, ahora deben invertir entre 100 y 120 soles en gasolina para cumplir su jornada, lo que representa más del triple de su gasto habitual.

"Ya no conviene taxear, solo estoy echando combustible para llegar a mi casa. No voy a salir a trabajar hasta el 14", declaró un transportista, refiriéndose a la fecha estimada en la que se restablecería la venta de gas natural en grifos.

Efecto en transporte público

El desabastecimiento también está afectando a los usuarios. Ante la disminución de taxis y colectivos en las calles, el uso de servicios de transporte masivo como los corredores se ha incrementado, generando colas mucho más largas en los paraderos.