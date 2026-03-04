Chofer muere baleado por banda 'Los Pirañas' en Ventanilla: criminales dejan mensaje extorsivo

Un joven chofer de aproximadamente 19 años de la empresa de transportes "Acorsa", falleció tras ser atacado a balazos mientras conducía su unidad llena de pasajeros en la avenida Néstor Gambetta, en el Callao.

El atentado ocurrió a la altura del paradero Farmacia, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo en movimiento y dispararon contra Juan Ventoncilla Estrella, quien recibió impactos en el hombro y el tórax. Pese a ser trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión, se confirmó su deceso horas después.

Mensajes extorsivos y empresas amenazadas

Tras el crimen, la banda autodenominada "Los Pirañas de Ventanilla" envió un mensaje amedrentador a través de un grupo de WhatsApp de los conductores. "Se los advertí, somos Los Pirañas, ya baleamos a uno en el túnel. Si no se ponen al día, voy a seguir matando choferes"., indica el mensaje extorsivo.

Días previos, esta organización criminal ya había enviado cartas extorsivas exigiendo que seis empresas de transportes entre ellas Acorsa, Midivisa, Aries, Vencasa, Ciudad Pescador y Marcos S.A., se "alineen" con ellos.

Protesta y cuestionamientos al plan policial

En respuesta al asesinato, un grupo de transportistas se concentró desde las 4:00 a. m. en el paradero Santa Fe para alzar su voz de protesta bajo el resguardo de la Marina de Guerra y la Policía Nacional. Los manifestantes, que prefirieron no mostrar sus rostros por temor a represalias, denunciaron que el plan antiextorsiones no está funcionando de manera efectiva, especialmente en horarios de tarde y noche.