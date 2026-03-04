Gamarra sin ambulantes: policía resguarda exteriores del emporio comercial

Se ha colocado una tranquera en la Av. Aviación con el propósito de impedir el regreso de los vendedores informales.

Tras el despliegue de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en los exteriores de la estación Gamarra de la Línea 1 del Metro de Lima, a pocos metros del emporio comercial más grande del país, la zona amaneció sin presencia de ambulantes y con un fuerte resguardo policial.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta la cuadra 2 de la avenida Aviación y constató que se han colocado tranqueras en el lugar, junto con efectivos de la PNP, quienes permanecen vigilando la zona para evitar el retorno de vendedores informales.

En declaraciones al programa, una vecina saludó la iniciativa de las autoridades del distrito de La Victoria y de la Municipalidad de Lima por el reordenamiento del lugar. Sin embargo, indicó que espera que la zona permanezca libre de ambulantes y que la medida no sea temporal, para evitar que todo vuelva al caos.

ESTACIÓN GAMARRA FUNCIONA CON NORMALIDAD

Luego de que se suspendiera el servicio de la Línea 1 del Metro de Lima en la estación Gamarra, se conoció que actualmente los usuarios pueden abordar los vagones con normalidad y sin restricciones, a diferencia de lo ocurrido el último lunes 3 de marzo.

Cabe mencionar que, en medio del desalojo de los ambulantes, también se realizó una jornada de limpieza en la zona intervenida. Según se informó, se recogieron cerca de 300 toneladas de basura en la avenida Aviación, residuos que generaban molestias entre vecinos y transeúntes.