Choferes llegan hasta Pisco para abastecerse de gas natural

Una gran cantidad de choferes están llegando a la planta de Pluspetrol en Pisco para abastecerse principalmente de GLP (Gas Licuado de Petróleo) debido a una crisis en el suministro nacional de GNV (Gas Natural Vehicular).

La situación se ha agravado tras un incidente en la infraestructura de transporte en Cusco, lo que ha generado largas colas de camiones cisterna en la zona. En el lugar se reportan filas extensas de camiones que esperan cargar combustible para distribuirlo a otras ciudades, ante el desabastecimiento en regiones como Lima.

El suministro de gas natural desde Cusco se encuentra suspendido (se estima por un periodo de 14 días) debido a una fuga y deflagración en una estación de válvulas de la Transportadora de Gas del Perú (TGP).

Largas colas en Pisco

La planta de fraccionamiento en Pisco se ha convertido en un punto crítico de abastecimiento mientras el Gobierno evalúa medidas de racionamiento para priorizar a los usuarios residenciales y al transporte público

En algunos locales de Pisco, se ha detectado que conductores de vehículos particulares intentan usar válvulas especiales para cargar sus tanques de GNV con GLP, una práctica peligrosa ante la desesperación por la falta de combustible.

Cabe señalar que, para verificar la disponibilidad de combustible en tiempo real en estaciones cercanas, puedes consultar el aplicativo Facilito de Osinergmin.