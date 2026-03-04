Escasez de GNV en Lima: Así se vive el segundo día de racionamiento de gas natural en grifos

Lima y Callao atraviesan su segundo día de racionamiento de Gas Natural Vehicular (GNV) tras la declaratoria de emergencia en el sistema de transporte de gas natural.

Esta medida, oficializada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) mediante la Resolución Directoral N.° 020-2026-MINEM/DGH, restringe la venta de combustible en estaciones de servicio para priorizar sectores críticos.

Como se sabe, una fuga y deflagración en el ducto de la Transportadora de Gas del Perú (TGP) ubicada en Megantoni, Cusco, que interrumpió el transporte hacia la capital.

Duración estimada

El estado de emergencia y racionamiento se ha establecido por un periodo de 14 días, proyectándose hasta el 14 de marzo de 2026.

Cabe señalar que, los sectores priorizados para los suministros serán exclusivamente para hogares, comercios y transporte público masivo. Con esta medida, se ha prohibido la venta a taxis, vehículos particulares, mototaxis y vehículos de carga liviana.