Elecciones CAL: Segunda vuelta entre Delia Espinoza y Humberto Abanto se realizará el 14 de marzo

El próximo 14 de marzo se llevará a cabo la segunda vuelta electoral para elegir al próximo decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL). La contienda electoral enfrenta al abogado penalista Humberto Abanto y a la exfiscal de la Nación Delia Espinoza.

Sobre el proceso electoral hay una tacha presentada contra la candidatura de Delia Espinoza. El cuestionamiento radica en que Espinoza aún mantiene el título vigente de Fiscal Suprema, a pesar de encontrarse suspendida, condición que supuestamente le impediría ocupar el decanato de la institución.

Al respecto, Espinoza calificó la tacha como una "leguleyada", argumentando que los plazos para presentar impugnaciones o nulidades ya vencieron y que la medida surgió convenientemente tras conocerse los resultados de la primera vuelta.

Postura de Abanto y respuesta de Espinoza

Por su parte, Humberto Abanto manifestó no estar de acuerdo con la exclusión de su oponente del proceso. "Excluirla ahora le daría ilegitimidad a esa elección", señaló el abogado, defendiendo la necesidad de competencia en las urnas.

Sin embargo, Abanto acusó a Espinoza de buscar utilizar el cargo en el CAL como un "trampolín" para recuperar legitimidad social y regresar al Ministerio Público. Ante esto, Espinoza respondió que no instrumentalizará el gremio y recordó que actualmente se encuentra inhabilitada para la función pública, lo que le permite continuar con su postulación.