Precio de verduras y frutas se incrementan por huaicos: ¿a cuánto se están vendiendo?

Productos registran alzas superiores al 20 %, generando preocupación entre las amas de casa y comerciantes.

Ante los huaicos y deslizamientos que se vienen registrando en diversas regiones del Perú, el precio de verduras y frutas se ha incrementado en distintos centros de abastos de Lima, generando malestar entre los consumidores.

Durante un recorrido realizado por un equipo de Buenos Días Perú en un mercado del distrito de Los Olivos, se comprobó que productos como la cebolla, el limón, el choclo y el maíz morado han registrado un alza superior al 20 %. Comerciantes no descartan que los precios continúen aumentando en los próximos días.

Debido a las intensas lluvias que afectan regiones como Arequipa y otras zonas del país, el precio de la alverja se ha duplicado. Mientras que días atrás se vendía entre S/6 y S/7 el kilo, actualmente su costo oscila entre S/15 y S/18.

PRECIO DE LAS FRUTAS TAMBIÉN SUBEN

Las verduras no han sido los únicos productos afectados. El precio de algunas frutas, como la papaya y la piña, también se ha incrementado en las últimas semanas, pasando de costar alrededor de S/4 a venderse hasta en S/6 por kilo.