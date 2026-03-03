Caso Lizeth Marzano: reprograman declaración de Marisel Linares

Las diligencias por el caso Lizeth Marzano, joven deportista fallecida tras un atropello, continúan generando controversia luego de que se informara que se solicitó una reprogramación de la declaración de la periodista Marisel Linares, quien debía acudir este martes 3 de marzo a la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito.

Defensa alega amenazas y suspenden diligencias

Según se informó, esta sería la tercera reprogramación de la citación. El abogado defensor de Linares, Elio Riera, sostuvo que la periodista habría recibido amenazas contra su vida, situación que motivó la solicitud de postergación de la diligencia o que se realizara de manera virtual.

Asimismo, se conoció que también fue suspendida la audiencia de prisión preventiva que estaba prevista para la fecha, y que se tome una decisión judicial basada en testimonios, peritajes y otros elementos reunidos durante la investigación. Hasta el momento, no se ha confirmado una nueva fecha para la declaración de Linares, quien no ha brindado mayores pronunciamientos públicos.

Investigación interna y situación de Adrián Villar

En paralelo, la investigación desarrollada por Inspectoría de la Policía Nacional incluye a tres efectivos policiales, hecho que ha llamado la atención debido a las constantes demoras y reprogramaciones del proceso. Esta situación motivó el inicio de una indagación interna dentro de la División de Investigación de Tránsito para determinar posibles responsabilidades administrativas.

Por otro lado, Adrián Villar permanece detenido en la División de Investigación y Tránsito, donde —según se informó— no existe un ambiente acondicionado como carceleta, sino una denominada “sala de meditación”, espacio cerrado donde permanecen los intervenidos mientras se define su situación legal. Trascendió además que su defensa legal evalúa tramitar una terminación anticipada del proceso con el objetivo de alcanzar una sentencia firme.