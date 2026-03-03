Colorida bienvenida en Los Olivos: profesores bailan para recibir a escolares en primer día de clases

Un inicio de clases diferente y cargado de energía se vivió en el distrito de Los Olivos. Los profesores del colegio Latinoamericano decidieron romper la rutina del primer día para sorprender a los estudiantes.

Tras realizar la ceremonia cívica correspondiente donde se entonó el Himno Nacional, los decentes sorprendieron a los estudiantes al realizar bailes típicos, entre ellas una coreografía al ritmo de la tunantada.

Fueron los propios docentes quienes estaban caracterizados y bailaron, cantaron e incluso tocaron instrumentos para recibir a los estudiantes de los tres niveles de inicial, primaria y secundaria. Esta iniciativa busca motivar a los alumnos en el retorno a las aulas tras las vacaciones de verano.

Emoción entre padres y alumnos

Las familias que acompañaron a los menores destacaron el esfuerzo de los profesores. "Muy emocionada por este año 2026, con mucha energía y entusiasmo. Este baile me parece muy interesante y bonito", comentó una madre de familia que acudió para dejar a sus dos hijos en el colegio.

Para muchos estudiantes, como los de quinto grado de primaria, este año representa el inicio de la "prepromoción". Los alumnos expresaron su alegría y señalaron estar listos para retomar la rutina escolar.